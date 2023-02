Hunderttausende Kraniche fliegen über Hessen

Der eine Kranich kann nicht abheben, der andere fliegt dieser Tage tausende Kilometer aus dem Süden zurück: Die Rückkehr der Kraniche aus ihren Winterquartieren in Spanien und Frankreich ist in vollem Gange. Laut dem NABU ist derzeit die Hochreisephase der Vögel, mindestens 250.000 Kraniche zögen in den kommenden Tagen über uns hinweg. Die Hauptroute zurück in die Brutgebiete führt die Vögel auch über Hessen hinweg. Am Himmel sind die Vögel in 300 bis 400 Metern Höhe mit ihrem grau-schwarzen Gefieder in Keilformationen oder schrägen Reihen zu erkennen. Oft hört man auch ihre lauten Rufe. Der Rückzug der Kraniche wird in maximal drei bis vier Wochen abgeschlossen sein. Viele der Vögel haben laut NABU den Winter in der westspanischen Region Extremadura verbracht.