Kirchen drehen Heizungen runter

Mit ihren Sparmaßnahmen in der Energiekrise stoßen die Kirchen in Hessen überwiegend auf Verständnis. In vielen Gotteshäusern sind die Heizungen zur anstehenden Adventszeit bereits heruntergedreht oder nur auf Frostschutz gestellt. Ein Sprecher der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) erklärte, man wolle weiterhin heizen, um nach den zwei Pandemiejahren dem Bedürfnis vieler Menschen nach Trost und Gemeinschaft nachzukommen.

Dabei werde man noch einmal auf die 15-Grad-Regel hinweisen, die zwar bereits seit Jahrzehnten gelte, aber in der Vergangenheit nicht immer so genau genommen worden sei. "Gemeinden schaffen aber auch vermehrt Decken an oder überlegen, beim Gottesdienst Glühwein auszuteilen", so der Sprecher. Auch digitale Feiern könnten abgehalten oder Gottesdienste ganz ins Freie verlegt werden.

Vom Bistum Limburg hieß es, dass in diesem Winter in nahezu allen Pfarreien die Heizungen ganz ausbleiben sollen oder lediglich auf eine Grundwärme von 4 bis 8 Grad geheizt würden, um etwa Schäden an Orgeln zu vermeiden. Über die Weihnachtsfeiertage gebe es teils Sonderregelungen.