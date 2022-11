Bürger kämpfen um Bäume in Gießen

Seit Monaten kämpft eine Bürgerinitiative in Gießen darum, die Bäume am Schwanenteich zu retten. Die Stadt will den Teich sanieren und die Hälfte der Bäume am Dammweg roden. Die Bürgerinitiative will heute Vormittag im Rathaus eine Liste mit mehr als 4.000 Unterschriften überreichen. Dann muss die Stadt über die Petition beraten - und will nach eigenen Angaben am Montag eine Entscheidung treffen. Wenn die Stadt das Vorhaben der Bürgerinitiative weiter ablehnt, könnte es zum allerersten Bürgerentscheid überhaupt in Gießen kommen, irgendwann im Frühjahr 2023. Die Bürgerinitiative bräuchte dann die Ja-Stimmen von mindestens 13.000 Wählern.