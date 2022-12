Kinderarztverband: Nicht mehr Fälle, aber weniger Kapazitäten

In den vergangenen Tagen und Wochen war häufig von den akut überlasteten Kinderärzten und Kinderkliniken die Rede. Auch das Robert Koch-Institut (RKI) hatte vergangene Woche von einer starken Zunahme von RSV-Infektionen berichtet. Nach Einschätzung von Kinderärzten liegen die momentanen Engpässe bei der Versorgung von Kindern mit Atemwegsinfekten nicht an einer höheren Zahl von Betroffenen, sondern an weniger Kapazitäten in Praxen und Krankenhäusern. "Die Praxen und die Kliniken sind am Limit", sagte der Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Hessen, der Bad Homburger Kinderarzt Ralf Moebus. "Wir gehen personell am Stock."

Dass es sehr viel mehr Fälle von Kindern mit Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) gibt als in früheren Jahren, kann der Berufsverband zumindest für Hessen nicht bestätigen. "Wir haben keine andere Infekt-Situation als sonst, aber wir können weniger an Versorgung leisten", sagte Moebus. Das RS-Virus kann Moebus zufolge vor allem für Kinder unter einem Jahr gefährlich werden. Wenn sie Atemnot bekämen, müssten sie Sauerstoff bekommen und seien daher auf einen Platz im Krankenhaus angewiesen.