Weniger Vögel in Gärten in Hessen gezählt

Bei der Zählaktion "Stunde der Gartenvögel" am zweiten Mai-Wochenende sind in Hessen im Schnitt nur noch 27,17 Vögel pro Garten gezählt worden. Hessen liegt damit unter dem Bundesdurchschnitt von 28,45 Vögeln pro Garten. In unserem Bundesland waren es laut Naturschutzbund (Nabu) Hessen im vergangenen Jahr noch 29,28 Vögel pro Garten, vor zehn Jahren sogar 33,90.

Das ist nach Nabu-Angaben keine Überraschung. Neben Einzeleffekten wie der Verbreitung von Krankheiten bei bestimmten Arten hätten viele Populationen, die in die Städte und Dörfer kommen, mit fehlender Nahrung, Hitze, Trockenheit und anderen Problemen zu kämpfen. Hinzu komme, dass bei weniger Biodiversität auf Äckern, am Waldrand und in Gärten immer mehr Vögeln die Nahrung, der Nistplatz und der Lebensraum fehlten.

An der diesjährigen "Stunde der Gartenvögel" haben sich laut Nabu in Hessen 3.684 Vogelfreunde in 2.666 Gärten beteiligt. Gezählt wurden insgesamt 72.456 Vögel.

Am häufigsten wurden in Hessen Haussperling, Amsel, Kohlmeise, Blaumeise, Mehlschwalbe, Mauersegler, Elster, Feldsperling, Star und Ringeltaube gesichtet und gemeldet. Die Zählung fand zum 21. Mal statt.