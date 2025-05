"Ein bisschen Italien für den Odenwald" Betriebe leiden unter Sperrung der B45-Brücke und fordern Turbo-Neubau

Seit mehr als drei Wochen steht der Auto- und Bahnverkehr an der B45-Brücke bei Bad König still. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf die Betriebe in der Gegend. Die IHK fordert deswegen, dass man einem Beispiel im italienischen Genua folgt.

Wegen Einsturzgefahr ist auch die Bahnstrecke unter der maroden Zeller Brücke gesperrt worden. Bild © 5vision.news

Link kopiert!