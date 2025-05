Bahn-Ausfälle nach Kabelbrand in Immenhausen

Seit Montagabend fahren keine Regionalzüge zwischen Ahnatal-Weimar und Kassel. Auch zwischen Warburg (NRW) und Kassel ist der Zugverkehr eingestellt. Kurz nach 18 Uhr war am Bahnhof in Immenhausen (Kassel) eine Böschung in Brand geraten. Das beschädigte einen für die Bahn wichtigen Kabelkanal. Die Ursache des Feuers wird derzeit noch ermittelt. Laut Polizei könnte es sich um eine vorsätzliche Brandstiftung handeln. Wie lang die Sperrungen andauern, ist noch nicht bekannt.