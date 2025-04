Die größte Verkehrsader in den Odenwald ist unterbrochen: Wegen Sicherheitsbedenken hat die Verkehrsbehörde Hessen Mobil eine Talbrücke der B45 bei Bad König kurzfristig für den Verkehr gesperrt. Sie soll schnellstmöglich abgerissen werden.

Die Brücke an der B45 wurde abgeriegelt, eine Umleitung ausgeschildert. Bild © 5vision.news

Die größte Talbrücke der B45 im Odenwaldkreis ist seit Dienstagabend gesperrt. Die zuständige Landesbehörde Hessen Mobil reagierte kurzfristig auf Schäden im Beton der Brücke bei Bad König-Zell.

"Das Bauwerk weist Risse auf, die die Statik beeinträchtigen", erklärte Jochen Vogel, Leiter des Regionalbüros Südhessen, dem hr. Diese seien bei einer Prüfung entdeckt worden. Die Brücke bleibe im aktuellen Zustand dauerhaft gesperrt.

Instandsetzung der Brücke ausgeschlossen

Wie Hessen Mobil am Mittwoch mitteilte, soll die Brücke "schnellstmöglich abgebrochen werden". Es bestehe eine hohe Dringlichkeit wegen der großen Verkehrsbelastung der B45 und der Bedeutung der Brücke für den Verkehr.

Eine Instandsetzung des Bauwerks sei auf Basis der aktuellen Erkenntnisse ausgeschlossen. Hessen Mobil kündigte die Gründung einer "Projekt-Taskforce" an. "Dazu werden wir den Odenwaldkreis, die Stadt Bad König und gegebenenfalls auch den Bahn- beziehungsweise Bahnanlagenbetreiber einladen."

Ersatzneubau oder Behelfsbrücke möglich

Nach Angaben von Hessen Mobil war die Brücke aus dem Jahr 1961 bereits als sanierungsbedürftig eingestuft worden und eine Bauwerkserneuerung für die kommenden Jahre geplant.

Jetzt soll schnell entschieden werden, wie es weitergehe. "Wir werden die möglichen Szenarien prüfen", kündigte Vogel bereits am Dienstag an. Denkbare Szenarien seien ein Ersatzneubau oder eine Behelfsbrücke. Ziel sei es, die Zeit der Verkehrseinschränkungen so kurz wie möglich zu halten.

15.000 Autos täglich betroffen - massive Behinderungen erwartet

Die rund 120 Meter lange Talbrücke führt über Bahnschienen und die Mümling. Täglich sind etwa 15.000 Fahrzeuge auf der Strecke unterwegs. Hessen Mobil rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen, besonders im Bereich von Bad König und dem Ortsteil Kimbach. Der Bahnverkehr unter der Brücke bleibt dagegen ungestört.

Wegen einer weiteren Baustelle sei eine näher liegende Umleitungsstrecke derzeit ebenfalls gesperrt. Hessen Mobil empfiehlt deshalb folgende Ausweichroute: Ab Bad König über die L3318 bis kurz vor Vielbrunn und von dort über die L3349 weiter zur B47 nach Michelstadt. Eine Beschilderung sei vor Ort aufgestellt.