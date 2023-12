Ehepaar bei Wohnungsbrand in Bebra verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Bebra (Hersfeld-Rotenburg) ist in der vergangenen Nacht ein älteres Ehepaar verletzt worden. Beide atmeten Rauchgas ein und kamen in ein Krankenhaus.

Während die Frau bereits entlassen werden konnte, muss der 70-jährige Mann noch stationär in der Klinik bleiben. Ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bebra ist zunächst unbewohnbar. Wie genau es zu dem Feuer kommen konnte, ist im Moment noch unklar. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf eine Summe im sechsstelligen Euro-Bereich.