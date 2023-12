Schüler, Bus- und Bahnfahrer beraten ÖPNV-Konzept

Aller guten Dinge sind drei. Danke ans Studio Kassel für diese Meldung:

Gedränge an den Haltestellen, übervolle Busse, die Menschen quetschen sich in Straßenbahnen und Busse: Das ist eine typische Erfahrung, die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zur Schule oder auf dem Heimweg machen. Und genau das besprechen sie jetzt in in einer Stadtversammlung in Kassel.

Gemeinsam mit Mitarbeitenden der Kasseler Verkehrsgesellschaft setzen sich die Schülerinnen und Schüler am Dienstagabend zusammen und überlegen, was sich verändern muss und wie sie das umsetzen können. Das Gespräch geht zurück auf eine Kampagne von Fridays for Future und der Gewerkschaft Verdi. Unter dem Motto "Wir fahren zusammen" finden bundesweit Veranstaltungen statt, die sich mit der Situation im öffentlichen Nahverkehr und den Arbeitsbedingungen von Bus- und Bahnfahrern beschäftigen.