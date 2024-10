Elf neue Stolpersteine für Darmstadt

Zur Erinnerung an Deportierte, die der Verfolgung der Nationalsozialisten zum Opfer fielen, werden heute in Darmstadt elf Stolpersteine verlegt. An verschiedenen Orten finden die Arbeiten statt: Etwa an zwei Häusern in der Schulstraße, später in der Pädagogstraße, fünf Stolpersteine werden in der Döngesborngasse in den Boden eingelassen und ein letzter Stein kommt zum Hiroshima-Nagasaki-Platz. Oberbürgermeister Hanno Benz wird vor Ort sein und sprechen.

Dass diese Erinnerungskultur gerade in Darmstadt gut platziert sein könnte, zeigt ein Fall von letzter Woche. Da hatten Unbekannte die Gedenktafel für die frühere Synagoge in der Bleichstraße mit einem Hakenkreuz beschmiert. Übrigens: Stolpersteine gibt es natürlich nicht nur in Darmstadt, sondern an vielen Orten in Hessen und bundesweit. Auf dieser Liste können Sie sich anschauen, welche bei Ihnen in der Nähe sind.