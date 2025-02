109 Jahre alter Hesse feiert Geburtstag

Einer der ältesten Menschen in Hessen begeht heute seinen Ehrentag: Bruno Kant feiert den 109. Geburtstag. Der frühere katholische Pfarrer lebt in Eichenzell (Fulda) und ist bei den Menschen in der Gemeinde St. Peter und Paul bekannt, wo er bis ins hohe Alter wirkte. Zuvor war er jahrzehntelang Gemeindepfarrer in Petersberg-Marbach, wo sogar eine Straße nach ihm benannt ist.

Als er pensioniert wurde, dachte Kant noch lange nicht ans Aufhören. Kant arbeitete noch lange in Eichenzell, half in der Seelsorge und feierte Messen. Mit 102 war er noch mit dem Auto unterwegs, um Krankenbesuche abzustatten, wie Gemeindepfarrer Guido Pasenow berichtet. Kant nehme für sein hohes Alter noch gut am Leben teil, sagt Pasenow. Beeindruckt sei er von Kants geistiger Verfassung: "Er schaut Nachrichten, löst Sudoku-Rätsel und liest gern Briefe, die ihm die Messdiener schreiben." Diese wollen ihm zum Geburtstag wieder eine Überraschung bereiten. Was? Wird noch nicht verraten!