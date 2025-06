Im Biebricher Schlosspark geht das traditionelle Wiesbadener Pfingstturnier am Wochenende bereits in seine 87. Auflage. Auch der hr überträgt live.

Michael Jung war schon mehrfach beim Turnier in Wiesbaden dabei - so auch 2024.

Michael Jung war schon mehrfach beim Turnier in Wiesbaden dabei - so auch 2024.

In Wiesbaden-Biebrich sind wieder die Pferde los: Am Freitag startet das Pfingstturnier in seine 87. Ausgabe. 98 Reiter und Reiterinnen aus 24 Nationen sind dabei, wie die Veranstalter vorab mitteilten. Insgesamt 173 Pferde werden sich an traditioneller Stelle im Schlosspark in den kommenden Tagen auf den Hufen stehen.

"Es ist schon enorm und vielleicht ein bisschen verrückt, was wir jedes Jahr für vier Tage Pferdesport in den Schlosspark bauen", sagte Kristina Dyckerhoff, Präsidentin des Wiesbadener Reit- und Fahr-Clubs, laut Pressemeldung. Demnach waren 50 bis 80 Personen über mehrere Wochen am Aufbau beteiligt. 400 Pferdeboxen, 10.000 Quadratmeter Zeltfläche für die Besucher, 6.000 Quadratmeter Gummimatten zum Rasenschutz und 1.000 Tonnen Sand für die empfindlichen Pferdehufen sind nur einige Eckdaten dessen, was dabei geschafft und verbaut wurde. Über 40.000 Besucher und Besucherinnen werden erwartet.

Jung dabei, Werth sagt kurzfristig ab

Zu sehen gibt es das volle Reitsportprogramm - von Springprüfungen bis zur Dressur, vom Vielseitigkeitsreiten bis zum Voltigieren. Jene Vielseitigkeitsreiter sind es auch, die mit ihrer Dressurprüfung das Turnier am Freitag eröffnen. Mit dabei ist dann auch Olympiasieger Michael Jung, der Dauergast beim Pfingstturnier ist und schon mehrfach triumphieren konnte. In der Dressur ist Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider am Start. Seriensiegerin Isabell Werth musste dagegen wegen einer Verletzung ihres Pferdes kurzfristig absagen.

Das Starterfeld in Wiesbaden leidet in diesem Jahr zum einen unter zwei hochkarätigen Springturnieren in Frankreich am selben Wochenende, dort reiten die Mitglieder des deutschen Championatskaders. Zudem starten nur wenige Tage nach Wiesbaden die deutschen Meisterschaften in Balve, sodass die dort angemeldeten Pferde für das Pfingstturnier ausfallen.

hr überträgt Großen Preis am Montag

Die Wiesbadener wollen sich die Laune davon nicht vermiesen lassen. Die Veranstalter versprechen zudem "perfektes Turnierwetter" und bitten die Besucher um "ausreichend Sonnenschutz", wobei es laut hr-Wetterredaktion über Pfingsten eher durchwachsen weitergeht und auch der ein oder andere Regenguss droht.

Das Highlight ist erneut der Große Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden, der am Montag ausgetragen wird. Mit dabei ist dort unter anderem David Will, der bereits vor drei Jahren gewinnen konnte. Das hr-fernsehen überträgt ab 16.15 Uhr live, Kommentator ist Carsten Sostmeier.