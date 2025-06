Autor Michel Bergmann ist gestorben

Das Leben der Juden im Nachkriegsdeutschland war das Thema der Romane von Michel Bergmann. Der Autor ist am Sonntag im Alter von 80 Jahren in Berlin gestorben, wie der Diogenes-Verlag jetzt mitgeteilt hat. Frankfurt spielte in Bergmanns Leben, aber auch in seinen Romanen und Drehbüchern eine entscheidende Rolle.

Michel Bergmann kam als Kleinkind nach Frankfurt, geboren wurde er am 6. Januar 1945 als Kind internierter jüdischer Flüchtlinge in der Nähe von Basel. Das Frankfurt seiner Kindheit war eine Trümmerlandschaft. Die hier gestrandeten Juden - Überlebende des Holocaust - waren umgeben von früheren Nazis. In seiner Romantrilogie "Die Teilacher", "Machloikes" und "Herr Klee und Herr Feld" beschreibt Bergmann diese Zeit - traurig, aber gespickt mit witzigen Dialogen.

Bevor er Autor wurde, arbeitete Bergmann nach dem Studium erst einmal als Journalist - unter anderem für die Frankfurter Rundschau. Dann fing er an Drehbücher für Kino und Fernsehen zu schreiben - unter anderem für "Otto - Der Katastrophenfilm", "Hallo Onkel Doc" oder die Krimiserie "SoKo Wismar". Ein Nachruf von hr-Redakteur Christoph Scheffer.