Inklusives Kaffee-Projekt

Einen Kaffee, der genauso einzigartig ist, wie der Mensch, der ihn zubereitet - den bietet die Lebenshilfe in Dillenburg an. Zusammen mit der Kaffeerösterei Lauel aus Herborn will sie damit Menschen mit Behinderung auch am Frühstückstisch oder in der Mittagspause ins Gespräch bringen. Von der Auswahl der Bohnen, übers Rösten, bis hin zum Verpacken - all das Manfred gemacht. Ein Portrait von ihm ziert jede der 300 Packungen mit feinen Arabica-Bohnen aus Papua-Neuguinea, die er ausgewählt hat. Die Lebenshilfe bietet den Kaffee auch in ihren Dorfläden in Nanzenbach und Donsbach an und verkauft ihn auch auf den Wochenmärkten in Haiger und Dillenburg. Die Einnahmen werden komplett in die nächste Kaffee-Fuhre investiert, bei der dann ein anderer Mensch mit Behinderung die Bohne bestimmt und später auf jeder Verpackung zu sehen ist.