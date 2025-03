Sängerin Alice Merton verklagt Kanye West

Die in Frankfurt geborene Sängerin Alice Merton verklagt den US-Rapper Kanye West wegen einer Urheberrechtsverletzung. Ye, wie er sich heute nennt, soll laut Klageschrift vom Dienstag in seinem Song "Gun to the head", der gemeinsam mit Kid Cudi entstand und erstmals im Dezember 2023 öffentlich gespielt wurde, ohne Erlaubnis eine Melodie aus Mertons Song "Blindside" aus dem Jahr 2024 gesampelt haben.

Zwar sei der Song nie auf dem dafür vorgesehenen Album erschienen, doch trotzdem auf zahlreichen veröffentlichten Konzertaufnahmen zu hören. Mertons Anwälte schreiben, um Erlaubnis für das Sample habe Ye erst nach den ersten Auftritten gebeten, bei denen der Song gespielt wurde. Merton habe abgelehnt.

Die Klageschrift verweist auf nicht übereinstimmende Werte der beiden Künstler. Mertons jüdische Vorfahren hatten den Holocaust überlebt, Ye hingegen äußerte sich in der Vergangenheit wiederholt antisemitisch und rassistisch. Als bekannt wurde, dass "Gun to the head" nicht auf dem Album erscheinen würde, habe Merton zudem Todesdrohungen von Fans des Rappers erhalten, gegen die dieser nichts unternommen habe.