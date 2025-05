Öltank im Keller löst wohl Wohnhaus-Brand aus

In Seligenstadt (Offenbach) ist es gestern Nachmittag zu einem Brand in einem Wohnhaus, das sich aktuell mit in der Renovierung befindet, gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam die Rauchentwicklung in dem Gebäude erst aus dem Keller, der Qualm zog im Anschluss aber auch in die darüber liegenden Stockwerke, wodurch auch diese beschädigt wurden. Der Brand konnte zwar schnell gelöscht werden, die Polizei schätzt den Schaden dennoch auf etwa 50.000 Euro. Wie es genau zum Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei erklärte, dass Bauarbeiten an einem Öltank im Keller des Hauses der Grund für das Feuer gewesen sein könnten.