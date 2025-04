Huskies wahren Aufstiegschance

Machen wir zum Start in den Morgenticker doch mal was anderes und wagen einen Doppelpacker vom Sport. News Nummer eins: Die Eishockey-Profis der Kassel Huskies haben ihre Chance auf den DEL-Aufstieg gewahrt. In einem nervenaufreibenden fünften Duell der Playoff-Halbfinalserie gegen die Dresdner Eislöwen setzten sich die Nordhessen gestern Abend in eigener Halle mit 4:3 (2:1, 2:2, 0:0) durch und verkürzten den Gesamtrückstand auf 2:3. Weiterhin gilt jedoch: Die Huskies müssen die maximal zwei noch ausstehenden Spiele gewinnen, um in die Finalserie einzuziehen. Spiel sechs findet am Freitag (19.30 Uhr) in Dresden statt.