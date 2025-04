Der Pokalfinalist Arminia Bielefeld ist zu stark für den SV Wehen Wiesbaden, der weiterhin ein wachsames Auge auf den Abstiegskampf haben sollte.

Der SV Wehen Wiesbaden kommt in der Dritten Liga einfach nicht in Tritt. Nach dem fünften Sieglos-Spiel in Serie, einer 2:4 (1:2)-Niederlage beim Sensations-Pokalfinalisten und Aufstiegsanwärter Arminia Bielefeld, liegen die Hessen zwar auf Platz zehn, die Abstiegszone aber ist in der Tabelle weiterhin nur fünf Punkte entfernt. Es gilt, sehr wachsam zu bleiben.

Frühe Tore, später Platzverweis

Das Spiel auf der Bielefelder Alm ging denkbar mies los für die Gäste. Nach zwei Minuten zappelte der Ball bereits im Netz der Wiesbadener, dorthin befördert vom eigenen Mann. Thijmen Goppel unterlief ein Eigentor. Doch es kam noch übler. Nur fünf Minuten später ging der Pokalfinalist sogar mit 2:0 in Führung, Marius Wörl traf.

Doch wer dachte, der SVWW würde sich schon geschlagen geben, der täuschte sich. Mit der ersten Chance gelang den Hessen auch ihr erster Treffer. Nikolas Agrafiotis behielt nach einer Viertelstunde allein vor dem Tor die Nerven. Fortan lieferten sich die Teams ein ausgeglichenes Spiel - zumindest bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte hinein. Dann sah SVWW-Profi Tarik Gözüsirin wegen eines harten Foulspiels die Rote Karte (45.+2).

In Unterzahl geht nicht mehr viel

In Unterzahl hielt die Mannschaft von Trainer Nils Döring in der zweiten Hälfte die Partie zwar noch eine Weile offen, nach einem Bielefelder Doppelschlag aber war sie doch entschieden. Noah Sarenren Bazeeder (68.) und Merveille Biankadi (72.) trafen. Der zweite SVWW-Treffer des Tages, erzielt von Ole Wohlers, kam zu spät (86.). Bereits am Freitagabend trifft der SVWW im eigenen Stadion auf das nächste Spitzenteam, den 1. FC Saarbrücken.