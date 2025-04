Heimsieg gegen Dresden in DEL2-Playoffs

In einem wilden Eishockey-Spiel setzen sich die Kassel Huskies durch und halten die Playoff-Halbfinalserie gegen Dresden offen. Doch es gilt weiterhin: Verlieren verboten!

Veröffentlicht am 08.04.25 um 21:53 Uhr

Die Eishockey-Profis der Kassel Huskies haben ihre Chance auf den DEL-Aufstieg gewahrt. In einem nervenaufreibenden fünften Duell der Playoff-Halbfinalserie gegen die Dresdner Eislöwen setzten sich die Nordhessen am Dienstagabend in eigener Halle mit 4:3 (2:1, 2:2, 0:0) durch und verkürzten den Gesamtrückstand auf 2:3.

Weiterhin gilt jedoch: Kassel muss die maximal zwei noch ausstehenden Spiele gewinnen, um in die Finalserie einzuziehen. Spiel sechs findet am Freitag (19.30 Uhr) in Dresden statt, die Eislöwen könnten dann vor den eigenen Fans den Sack zumachen.

Zwei Doppelpacker bei den Huskies

In Kassel behielt der ersatzgeschwächte Gastgeber vor rund 4.800 lautstarken Zuschauern mit einer insgesamt guten Leistung verdient die Oberhand. Ryan Olsen hatte die Huskies mit einem Doppelpack früh in Führung gebracht (5./6.).

Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Sachsen stellte Maximilian Faber im Mitteldrittel den alten Vorsprung wieder her (21.). Doch fast aus dem Nichts kamen die Gäste per Doppelschlag zum Ausgleich, ehe erneut Faber der 4:3-Endstand gelang (38.).