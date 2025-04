Todesschütze von Wetzlar soll Neonazi gewesen sein

Der 32 Jahre alte Mann, der in Wetzlar eine 17-Jährige erschossen haben soll, hat offenbar der militanten Neonazi-Szene angehört. Das berichtet die Frankfurter Rundschau in ihrer Mittwochsausgabe. Demnach handelt es sich bei dem Mann um Francesco M., der 2010 einen rechtsextrem motivierten Brandanschlag in Wetzlar verübt hat. Der 32-Jährige war am vergangenen Donnerstag gemeinsam mit einer 17-Jährigen mit Schussverletzungen auf einem Feldweg in Wetzlar-Blasbach (Lahn-Dill) aufgefunden worden, die er sich selbst zugefügt hatte. Am Montag erlag er seinen Verletzungen, wie die Staatsanwaltschaft Wetzlar gestern Nachmittag mitteilte.