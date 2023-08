Frankfurter "Harmonie"-Kino ausgezeichnet

Das Filmtheater "Harmonie" in Frankfurt ist mit dem diesjährigen Kinoprogrammpreis für das beste Jahresfilmprogramm 2022 ausgezeichnet worden. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) überreichte die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung gestern Abend in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist die höchst dotierte Auszeichnung im Rahmen des Kinoprogrammpreises. Die Jury würdigte das "großartige und vielfältige Programm" des Filmtheaters im Stadtteil Sachsenhausen. Die Macher böten eine große Vielfalt an Formaten. Es gebe eine erfolgreiche Mischung aus analogem und digitalem Marketing und eine hohe Auslastung.

Weitere Hauptpreise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert und gingen unter anderem an den "Lichtburg"-Filmpalast in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen), an das "Studio-Filmtheater" am Dreiecksplatz in Kiel und das "Moviemento"-Kino in Berlin.