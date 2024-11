Mitgliederschwund beschäftigt Kirchenparlamente

In Hofgeismar (Kassel) geht heute Nachmittag die dreitägige Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) zu Ende. Gleichzeitig beginnt am Vormittag die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau (EKHN). Beide Kirchenparlamente beschäftigen sich mit den Konsequenzen aus Mitgliederschwund und sinkenden Kirchensteuereinnahmen.

Die Kasseler Bischöfin Beate Hofman brachte in ihrem Bericht vor der Synode die Dramatik der Veränderung auf den Punkt: "Es wird nicht mehr so werden, wie es früher einmal war." Die Kirchen müssten akzeptieren, dass immer mehr Menschen mit Religion nichts mehr anfangen könnten. Aber auch in einer minderheitlichen Situation sollten die Kirchen sich um diejenigen bemühen, "die nicht mehr da sind oder noch nie da waren". Dazu sei mehr Kooperation in den Regionen nötig.