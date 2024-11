An der Haupt- und Realschule in Großenlüder (Fulda) kann am Mittwoch wieder unterrichtet werden. Dort hatte am Vortag laut Polizei jemand im Toiletten-Bereich einen "reizenden Stoff" versprüht.

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. 18 Menschen, darunter zwei Erwachsene, klagten über Augen- und Atemwegsprobleme oder Übelkeit. Sie wurden medizinisch versorgt. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Stoff um Pfefferspray gehandelt hat.