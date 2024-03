Unsicherheit bei Continental-Beschäftigten in Babenhausen

Die Stimmung am Continental-Standort Babenhausen in Südhessen schwebt zwischen Erleichterung und Ratlosigkeit. Nachdem offiziell geworden ist, dass die Standorte des Autozulieferers in Wetzlar und Schwalbach (Main-Taunus) geschlossen werden sollen, war die Freude darüber, dass Babenhausen zunächst erhalten und umfunktioniert wird, groß. Allerdings ist die langfristige Zukunft auch hier nicht gesichert.

Die Betriebsratsvorsitzende Anne Nothing sagte, der Standort werde gestärkt. Der Bereich User-Experience, also unter anderem für Fahrzeug-Displays, soll ausgebaut werden. Sebastian Fillenberg, Sprecher von Continental, erklärte: 270 Stellen am Standort Babenhausen würden abgebaut, 80 Beschäftigte sollen dafür aus Wetzlar kommen. Doch wie genau umstrukturiert werden soll, ist nach Betriebsratsangaben noch offen.

Bis 2028 will Continental die Produktion allerdings auch in Babenhausen einstellen. Dadurch fallen noch einmal bis zu 960 Stellen weg.