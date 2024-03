Enttäuschung statt Jubel: Nach der Überraschung in Spiel eins bleiben die Bundesliga-Volleyballerinnen des VC Wiesbaden im zweiten Duell mit Dresden chancenlos. Jetzt kommt's zum Showdown.

Der VC Wiesbaden hat den vorzeitigen Sprung ins Playoff-Halbfinale am Mittwoch verpasst. Die Bundesliga-Volleyballerinnen, die Spiel eins der Best-of-Three-Serie gegen den Dresdner SC überraschend mit 3:2 gewonnen hatten, verloren vor heimischer Kulisse und insgesamt 1.867 Zuschauern mit 0:3 (22:25, 20:25, 18:25) gegen die Favoritinnen aus Sachsen und kassierten somit den Ausgleich.

Entscheidung fällt in Dresden

Der VCW, der sehr fehlerbehaftet in die Partie gestartet war und trotz einer Steigerung nie an die Leistung des ersten Duells anknüpfen konnte, verlor verdient. Das Fehlen der verletzten Kapitänin Nina Herelova wog am Ende zu schwer.

Die Entscheidung fällt nun am Samstag (17 Uhr) in Dresden. Im Halbfinale würde wohl Meister Stuttgart warten.