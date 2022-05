Warnstreik in Kitas - Kundgebungen in vielen Städten

Eltern aufgepasst: Die Gewerkschaft Verdi hat alle Beschäftigten in Kitas und Horten heute zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. In mehreren Städten in Hessen sind dazu Demonstrationen und Kundgebungen geplant, um den Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen zu erhöhen. In Frankfurt soll es eine Demo vom Gewerkschaftshaus zur Hauptwache geben. In Hanau startet und endet die Demo am Freiheitplatz. In Gießen zieht ein Demonstrationszug von den Hessenhallen zu einer Kundgebung auf dem Berliner Platz. In Kassel findet am Morgen eine Kundgebung auf dem Opernplatz statt.

Verdi wirft den Arbeitgebern vor, noch keine konkreten Angebote in den laufenden Tarifverhandlungen gemacht zu haben. Sie fordert bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine bessere finanzielle Anerkennung der Arbeit in den Kitas. Die nächste Verhandlungsrunde findet Mitte Mai in Potsdam statt.