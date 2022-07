Frankfurter Flughafen erwartet Ansturm zum Ferienstart

Der Ferienbeginn in drei deutschen Bundesländern stellt den Frankfurter Flughafen vor enorme Herausforderungen. An diesem Wochenende werden dort so viele Fluggäste erwartet wie seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 nicht mehr - in Zahlen: mit bis zu 200.000 Fluggästen heute sowie auch nochmal am Samstag und am Sonntag. So viele waren es in diesem Jahr bei einem bisherigen Höchstwert von gut 180.000 noch nicht. Das Allzeithoch aus dem Juni 2019 liegt bei 241.228 Passagieren.

Der erwartete Ansturm fällt in eine Zeit, in der die Abläufe in Frankfurt wie an anderen deutschen Airports wegen fehlenden Personals am Boden und bei den Airlines sowie Flugverspätungen stark gestört sind. Der Flughafenverband ADV spricht davon, dass rund 20 Prozent des Personals fehlt. Falls Sie auch fliegen wollen, haben wir hier alle wichtigen Informationen zusammengestellt: