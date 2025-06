Landgericht Darmstadt - Auto-Raser zu Haft verurteilt

Das Landgericht Darmstadt hat einen 25- Jährigen wegen schwerer Gesundheitsgefährdung und verbotenem Kraftfahrzeugrennens zu drei Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Der Mann war am 2. September 2024 innerorts auf einer Ampelkreuzung in Darmstadt bei Rot ungebremst mit 100 Stundenkilometern mit seinem Wagen in ein anderes Auto gerast. Der Fahrer dieses Wagens wurde lebensgefährlich verletzt. Anlass für das Geschehen sei die vom Psychiater festgestellte cannabisinduzierte Psychose mit manischen Symptomen gewesen, so das Gericht.