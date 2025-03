Direktwahlen Sechs Kommunen wählen Bürgermeister - Keine Entscheidung in Hofheim und Mörfelden-Walldorf

In sechs hessischen Gemeinden hat es Bürgermeisterwahlen gegeben. In Hofheim und Mörfelden-Walldorf geht es in die Stichwahl. In Gründau und Aarbergen gibt es klare Gewinner.

Veröffentlicht am 16.03.25 um 20:01 Uhr Link kopiert!









Bild © Imago Images

Link kopiert!









Gleich in sechs hessischen Gemeinden wurden am Sonntag die Bürgermeister gewählt. Janßen gewinnt klar in Aarbergen Marion Janßen (unabhängig) Bild © Marion Janßen In Aarbergen (Rheingau-Taunus) wird Marion Janßen (unabhängig) neue Bürgermeisterin. Sie konnte sich mit 70,5 Prozent der Stimmen klar durchsetzen und wird damit die zweite Bürgermeisterin im Rheingau-Taunus-Kreis. Ihre Mitbewerber Karsten Bach (unabhängig) und Ralf Diefenbach (unabhängig) kamen auf 20,4 und 9,1 Prozent. Hofheim: Stichwahl zwischen Vogt und Schultze In Hofheim verpasste Amtsinhaber Christian Vogt (CDU) mit 48,1 Prozent knapp die absolute Mehrheit und muss in der Stichwahl gegen Wilhelm Schultze (BfH) antreten, der auf 31,98 Prozent kam. Tobias Undeutsch (SPD) erreichte 19,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,6 Prozent. Mörfelden-Walldorf: Stichwahl zwischen Winkler und Groß Auch in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) kam es zu keiner Entscheidung im ersten Wahlgang. Der amtierende Bürgermeister Thomas Winkler (Grüne) erreichte 35,9 Prozent und muss in die Stichwahl gegen Karsten Groß (CDU), der auf auf 30,8 Prozent kam. Burkhard Ziegler (Freie Wähler) erzielte 20,4 Prozent, Patrick Hohlbein (unabhängig) 7,95 und Alfred J. Arndt (DKP) 5,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,5 Prozent. Bürgermeister in Alsbach-Hähnlein und Hohenroda bestätigt Sebastian Bubenzer (CDU) Bild © Patrick Liste In Alsbach-Hähnlein (Darmstadt-Dieburg) wurde Sebastian Bubenzer (CDU) als einziger Kandidat in seinem Amt als Bürgermeister bestätigt. Er erhielt 79,4 Prozent der Stimmen. Er ist bereits seit 2019 Rathauschef. Andre Stenda (unabhängig) Bild © Andre Stenda Auch in Hohenroda (Hersfeld-Rotenburg) gab es nur einen Kandidaten. Andre Stenda (unabhängig) wurde mit 83,1 Prozent wiedergewählt. Damit tritt er seine dritte Amtszeit an. Gründau: Markus Kern siegt deutlich Markus Kern (CDU) Bild © Markus Kern Markus Kern (CDU) wird neuer Bürgermeister in Gründau (Main-Kinzig). Er setzte sich bei der Direktwahl mit 64,5 Prozent gegen Matthias Springer (SPD) durch, der 35,5 Prozent der Stimmen erhielt. Amtsinhaber Gerald Helfrich (parteilos) trat nach zwei Amtszeiten nicht erneut an. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,5 Prozent.