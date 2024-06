In Ober-Mörlen sind die Bürger und Bürgerinnen erneut zur Wahl aufgerufen: Weil kein Kandidat und keine Kandidatin am Sonntag eine absolute Mehrheit erreichte, geht die Bürgermeisterwahl am 23. Juni in eine zweite Runde. In der Stichwahl treten Mario Sprengel (SPD) und Maria Keller (CDU) erneut an. Sprengel erreichte im ersten Wahlgang rund 48,6 Prozent der Stimmen, Keller rund 28,3 Prozent. Die dritte Kandidatin Catinca Roth (FWG) tritt nicht mehr an, sie unterlag mit rund 23,1 Prozent der abgegebenen Stimmen.