Wahlkreis 172 Lahn-Dill im Check : Wirtschaftsmotor mit einer Liebe für Pferde

Der Lahn-Dill-Kreis besticht durch durch seine Hügelketten, Wanderwege und Seen sowie viele Traditionsbetriebe. Zuletzt sorgte die drohende Schließung des Landesgestüts in Dillenburg für Ärger in der gesamten Region. [mehr]