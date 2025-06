Dominik Mappes von der HSG Wetzlar hat aus dem letzten Saisonspiel der Handball-Bundesliga eine schwere Muskelverletzung in die Sommerpause mitgenommen. Auch zwei andere Profis fallen wochenlang aus.

Veröffentlicht am 13.06.25 um 13:59 Uhr

Wetzlars Dominik Mappes (r) in Aktion gegen Hamburgs Andreas Magaard. Bild © Imago Images

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat gleich drei verletzte Spieler: Dominik Mappes, Jona Schoch und Neuzugang Cyrill Akakpo haben sich krankgemeldet, sollen aber zur Saisonvorbereitung wieder fit sein. Der 30 Jahre alte Mappes erlitt im letzten Saisonspiel (21:25) gegen HC Erlangen einen Muskelbündelriss und muss rund sechs Wochen pausieren. Der ebenfalls 30 Jahre alte Schoch wurde am Ellbogen des rechten Wurfarms operiert und wird sechs bis acht Wochen ausfallen.

Der Rückraumspieler hatte zuletzt Probleme. Neuzugang Cyrill Akakpo (27) hatte sich zuletzt in einem Spiel seines bisherigen Arbeitgebers 1. VfL Potsdam eine Sehnenverletzung am Daumen zugezogen, wird nun operiert und muss voraussichtlich sechs Wochen pausieren. Nach Einschätzung der medizinischen Abteilung der Wetzlarer können aber alle drei Spieler am 21. Juli mit ins Trainingslager nach Österreich fahren. Die Mittelhessen hatten die Saison als Tabellen-14. beendet.