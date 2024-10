100.000 Euro Schaden bei Lkw-Brand in Fulda

In Fulda ist am Freitag ein Lkw in Brand geraten. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht am 18.10.24 um 18:57 Uhr









Die Bardostraße wurde in Richtung Innenstadt komplett gesperrt. Die Brandursache war zunächst unklar. Den Schaden gab die Polizei mit 100.000 Euro an.