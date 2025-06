Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der mit einem anderen Mann eine Lagerhalle in Frankfurt angesteckt haben soll. Bei dem Feuer war ein Schaden von knapp elf Millionen Euro entstanden.

Rund acht Monate nach dem Großbrand einer Lagerhalle im Frankfurter Stadtteil Fechenheim sucht die Polizei mit Aufnahmen aus Überwachungskameras nach Hinweisen zu einem der beiden Tatverdächtigen.

Er stehe in Verdacht, das Feuer am 15. Oktober 2024 gegen 21 Uhr gemeinsam mit einem zweiten Tatverdächtigen gelegt zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in Frankfurt mitteilten.

Aufnahme des gesuchten Tatverdächtigen (unverpixelt) auf einer Überwachunskamera, Bild © Kriminalpolizei Frankfurt

Halle und gelagerte Baumaterialien abgebrannt

Die 6.400 Quadratmeter große Lagerhalle brannte damals zu großen Teilen aus und stürzte teilweise ein. Der entstandene Sachschaden wird auf 10,94 Millionen Euro geschätzt. In der Halle lagerten Baumaterialien.

Auf den von der Polizei veröffentlichten Aufnahmen von Überwachungskameras sind zwei Tatverdächtige zu sehen. Einer habe bereits ermittelt werden können. Sein Aufenthaltsort sei bekannt, er befinde sich auf freiem Fuß, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt dem hr auf Anfrage mitteilte.

Die Identität des zweiten Tatverdächtigen ist der Polizei noch nicht bekannt. Für Hinweise, die zur Ermittlung der gesuchten Person führen, verspricht die Polizei eine Belohnung von 4.000 Euro.