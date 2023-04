Im vergangenen Jahr sind in Hessen nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mindestens 14 Menschen ertrunken.

Das sind fünf weniger als noch 2021. In Schwimmbädern gab es in Hessen keine tödlichen Badeunfälle. Sechs der tödlichen Unfälle ereigneten sich 2022 in Seen und fünf in Flüssen. Jeweils ein Unfall ereignete sich in Hafenbecken, Bach und Teich.