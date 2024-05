An einigen Orten in Hessen liegt schon der Duft von Sonnencreme, Pommes und Chlor in der Luft: In vielen Freibädern und an Badeseen hat der Betrieb begonnen. Wo Sie jetzt schon schwimmen können.

Videobeitrag Video Erste Freibäder eröffnen Saison Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Dieses Jahr hat das Anbaden nichts mit Mutprobe zu tun: Der Maifeiertag - und damit auch der traditionell erste Tag für viele Freibäder - kam als echter Sommertag daher. Welche Schwimmbäder und Badeseen haben schon geöffnet, wo dauert es noch? Eine Bäder- und Seen-Auswahl von Nord bis Süd.

Nordhessen | Osthessen | Mittelhessen | Rhein-Main | Südhessen

Auebad in Kassel seit 1. Mai geöffnet

Freibad Harleshausen in Kassel seit 1. Mai geöffnet

Freibad Wilhelmshöhe in Kassel seit 1. Mai geöffnet

Erlebnisbad in Wolfhagen (Kassel) seit 12. April geöffnet

Waldschwimmbad in Calden (Kassel) öffnet am 17. Mai

Ederauenbad in Fritzlar (Schwalm-Eder) seit 1. Mai geöffnet

(Schwalm-Eder) seit 1. Mai geöffnet Freibad "Unter den Eichen" in Guxhagen (Schwalm-Eder) seit 13. Mai geöffnet

Liebenbachbad in Spangenberg (Schwalm-Eder) öffnet am 18. Mai

[nach oben]

Anbaden in Wolfhagen Freibad-Saison in Hessen gestartet In Wolfhagen ist die Freibadsaison eröffnet worden. Die Nordhessen sind damit gut zwei Wochen vor vielen anderen Bädern am Start. Das liegt vor allem an der hohen Wassertemperatur von 28 Grad. Zum Artikel

Rosenaubad in Fulda seit 1. Mai geöffnet

Schwimmbad Waidesgrund in Petersberg (Fulda) seit 1. Mai geöffnet

Freibad in Gersfeld (Fulda) öffnet voraussichtlich am 18. Mai

Geistalbad in Bad Hersfeld seit 12. Mai geöffnet

Freibad in Schlitz (Vogelsberg) öffnet im Mai

[nach oben]

Freibad Ringallee in Gießen seit 5. Mai geöffnet

Waldschwimmbach in Lich (Gießen) seit 1. Mai geöffnet

Waldschwimmbad Lollar (Gießen) seit 12. Mai geöffnet

Lahnauenbad in Biedenkopf (Marburg-Biedenkopf) öffnet am 23. Mai

Waldschwimmbad Holzhausen in Dautphetal (Marburg-Biedenkopf) öffnet am 30. Mai

Freibad in Büdingen (Wetterau) seit 13. Mai geöffnet

Parkbad in Limburg seit 1. Mai geöffnet

Naturbad am Aartalsee in Bischoffen (Lahn-Dill) zu jeder Zeit und auf eigene Gefahr

[nach oben]

Familienbad in Wächtersbach (Main-Kinzig) seit 30. April geöffnet

Barbarossabad in Gelnhausen (Main-Kinzig) seit 1. Mai geöffnet

Lindenau-Bad in Hanau (Main-Kinzig) öffnet am 27. Mai

Seedammbad in Bad Homburg (Hochtaunus) seit 1. Mai geöffnet

Waldschwimmbad in Niedernhausen (Rheingau-Taunus) seit 1. Mai geöffnet

Opelbad auf dem Neroberg in Wiesbaden öffnet am 19. Mai

Freibad Hausen in Frankfurt seit 29. April geöffnet

Waldschwimmbad in Dietzenbach (Offenbach) seit 1. Mai geöffnet

Waldschwimmbad Neu-Isenburg (Offenbach) öffnet am 17. Mai

Freischwimmbad in Seligenstadt (Offenbach) seit 13. Mai geöffnet

Badesee in Mainhausen-Mainflingen (Offenbach) seit 7. Mai geöffnet

Königsee in Mainhausen-Zellhausen (Offenbach) seit 14. Mai geöffnet

[nach oben]

Freibad in Heppenheim (Bergstraße) seit 1. Mai geöffnet

Freibad in Lampertheim (Bergstraße) ab 15. Mai geöffnet

Badesee in Bensheim (Bergstraße) seit 1. Mai geöffnet

Waldschwimmbad in Lorsch (Bergstraße) seit 3. Mai geöffnet

Mümlingtalbad in Oberzent-Hetzbach (Odenwald) ab 17. Mai geöffnet

Waldseebad in Oberzent-Beerfelden (Odenwald) ab voraussichtlich Ende Mai/Anfang Juni geöffnet

Freibad in Oberzent-Finkenbach (Odenwald) seit 1. Mai geöffnet

Schwimmbad Lindenfels (Odenwald) öffnet Ende Mai

Schwimmbad An der Lache in Rüsselsheim (Groß-Gerau) seit 2. Mai geöffnet

Freibad in Stockstadt (Groß-Gerau) seit 12. Mai geöffnet

Waldschwimmbad in Mörfelden (Groß-Gerau) seit 11. Mai geöffnet

Fritz-Becker-Bad in Trebur (Groß-Gerau) öffnet am 15. Mai

Freibad Goddelau in Riedstadt (Groß-Gerau) öffnet am 18. Mai

DSW Freibad in Darmstadt seit 12. Mai geöffnet

Woog-Insel und -Familienbad in Darmstadt seit 12. Mai geöffnet

Arheilger Mühlchen in Darmstadt seit 12. Mai geöffnet

Freibad Ober-Ramstadt (Darmstadt-Dieburg) seit 11. Mai geöffnet

Freibad in Reinheim (Darmstadt-Dieburg) öffnet am 17. Mai

Freibad in Roßdorf (Darmstadt-Dieburg) öffnet am 25. Mai

Freibad in Griesheim (Darmstadt-Dieburg) öffnet im Juni

Freibad Schaafheim (Darmstadt-Dieburg) seit 1. Mai geöffnet

[nach oben]

Wärmster Tag des Jahres erwartet Mai-Feiertag lockt mit Sommerwetter Der Feiertag am 1. Mai könnte Hessen den bislang wärmsten Tag des Jahres bescheren. Allenfalls der Saharastaub trübt die Aussichten ein wenig. Am Donnerstag wird's dann wohl richtig dreckig. Zum Artikel

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen