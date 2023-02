14 Menschen sind 2022 in Hessen ertrunken.

Das sind fünf weniger als 2021, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte. Ein Großteil der Unfälle geschah in Flüssen und Seen. So ertrank im Juni bei Biebesheim ein 28-Jähriger im Rhein. Im Juli wurde ein 20-Jähriger tot aus dem Egelsbacher See geborgen.