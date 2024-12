147 Betrugsfälle im hessischen Gesundheitswesen

Bei der Bekämpfung von Kriminalität im Gesundheitswesen sind 2023 in Hessen 147 Betrugsfälle erfasst worden.

Veröffentlicht am 19.12.24 um 13:27 Uhr

145 Fälle wurden aufgeklärt, wie Innenminister Poseck (CDU) in einer Spezialabteilung des Landeskriminalamtes in Fulda am Donnerstag sagte. Es sei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Ins Visier der Zentralstelle Medizinwirtschaftskriminalität geraten laut Ministerium beispielsweise Ärzte, Kliniken, Apotheken, therapeutische Einrichtungen, Sanitätshäuser, Hörakustiker und Augenoptiker. Oft geht der Betrug zulasten der Krankenkassen.