15-jähriger Autofahrer stößt mit Streife zusammen, Polizist verletzt

Ein 15-Jähriger am Steuer eines Autos ist am Samstag in Großenlüder-Bimbach (Fulda) mit einem Streifenwagen zusammengestoßen.

Veröffentlicht am 11.01.25 um 09:10 Uhr









Der Junge hatte versucht, den Beamten davonzufahren, als sie ihn kontrollieren wollten. Zuvor hatte ein Zeuge die Einsatzkräfte wegen der unsicheren Fahrweise alarmiert. Als die Streife neben dem Wagen des Jugendlichen fuhr, kollidierten die Fahrzeuge seitlich. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Der 15-Jährige hatte zusammen mit zwei weiteren Jugendlichen eine Spritztour mit dem Wagen seiner Mutter unternommen. Ihn erwartet den Angaben zufolge ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, verbotenen Kraftfahrzeugrennen und fahrlässiger Körperverletzung.