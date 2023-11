Ein 16 Jahre alter Mopedfahrer ist am Montag bei einem Auffahrunfall in Eschwege leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag meldete, war er an einem Fußgängerüberweg auf ein anhaltendes Auto aufgefahren. Der Jugendliche stürzte und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.