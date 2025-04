Zwischen Mörfelden und Rüsselsheim ist ein Auto mit einem Motorroller kollidiert. Der Fahrer des Rollers kam schwerverletzt ins Krankenhaus, seine 17 Jahre alte Mitfahrerin starb noch am Unfallort.

Veröffentlicht am 31.03.25 um 17:52 Uhr

Verunfallter Motorroller im Graben an der B486.

Verunfallter Motorroller im Graben an der B486. Bild © 5vision.news

Auf der Bundesstraße 486 ist am Montagmittag gegen 13.45 Uhr ein Auto mit einem Motorroller kollidiert, auf dem zwei Personen gemeinsam unterwegs waren. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 17-Jährige, die auf dem Roller mitgefahren war, so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Der 55 Jahre alte Fahrer des Motorrollers sei mit schwersten Verletzungen von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden, so die Polizei. Es bestehe keine Lebensgefahr. Die 44 Jahre alte Autofahrerin sei lediglich vorsorglich, ihre 11-jährige Mitfahrerin zur Behandlung leichter Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Streckenabschnitt zeitweise voll gesperrt

Wie es zu der Kollision der beiden Fahrzeuge kam, sei noch unklar, erklärte die Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei ein Sachverständiger hinzugezogen worden, um die Unfallursache zu klären.

Am frühen Abend war der Streckenabschnitt der B486 zwischen Mörfelden (Groß-Gerau) und Rüsselsheim laut der Polizei noch für die Rettungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt.