Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Hochhaus in Hanau ist am Montagabend ein 19-Jähriger verletzt worden.

Laut Polizei war beim Kochen in der Wohnung in der neunten Etage Fett in Brand geraten. Der Mann habe versucht, das Feuer zu löschen und sich dabei Verbrennungen zugezogen. Mehrere weitere Bewohner brachten sich in Sicherheit.