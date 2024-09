20-Jähriger auf Kirmes in Breitenbach schwer verletzt – sechs Festnahmen

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen auf einer Kirmes in Osthessen ist ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Veröffentlicht am 07.09.24 um 12:20 Uhr

Gegen halb 3.30 Uhr in der Nacht zum Samstag ist es im Umfeld einer Kirmes in Breitenbach am Herzberg (Hersfeld-Rotenburg) zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen. Dabei wurde laut Polizei ein 20-Jähriger aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg schwer verletzt.

Polizei: "Unbekannte scharfe Gegenstände"

Der Mann schwebe nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Sechs Männer seien festgenommen worden. Man habe Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Der Streit sei "verbal, körperlich und nach momentanem Stand auch unter Einsatz von derzeit noch unbekannten scharfen Gegenständen" geführt worden, hieß es von der Polizei in einer ersten Mitteilung am Samstagvormittag.