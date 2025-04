21 Verletzte nach Pfefferspray-Attacke in Frankfurt

In einem Restaurant in der Münchnerstraße im Frankfurter Bahnhofsviertel sind am Samstagabend insgesamt 21 Personen verletzt worden.

Nach einem Streit habe ein Mann Pfefferspray durch das offene Fenster in den Innenraum gesprüht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Gastraum wurde komplett kontaminiert, der Verdächtige festgenommen.