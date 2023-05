Eine junge Autofahrerin ist am Montag bei einem Unfall in Reichelsheim (Wetterau) überschlagen und lebensgefährlich verletzt worden.

Die 22-Jährige wurde nach dem Unfall am Montagabend notoperiert, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie war mit dem Auto in einer leichten Rechtskurve von der Spur abgekommen und fuhr rund zehn Meter durch einen Straßengraben. In der Folge überschlug sich der Wagen. Ein Rettungshubschrauber brachte die 22-Jährige in ein Krankenhaus. Die Unfallursache war noch unklar.