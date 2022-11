Auf der A5 zwischen Butzbach und Bad Nauheim ist ein Kleintransporter auf einen Sattelzug aufgefahren. Ein 24 Jahre alter Mann kam dabei ums Leben. Die Autobahn Richtung Frankfurt war in der Folge für Stunden gesperrt.

Bei einem Unfall auf der A5 nahe Butzbach (Wetterau) ist am Dienstagmorgen ein 24-Jähriger gestorben. Der aus dem Kreis Gießen stammende Mann habe als Beifahrer in einem Kleintransporter - ein Pritschenwagen mit Anhänger - gesessen, sagte ein Polizeisprecher. Der 30 Jahre alte Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Er war aus zunächst unbekannten Gründen an einem Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren. Dessen Fahrer blieb unverletzt.

In der Folge musste die Autobahn gegen 7 Uhr zwischen Butzbach und Bad Nauheim gesperrt werden. In Richtung Frankfurt bildete sich ab Fernwald (Gießen) ein bis zu zwölf Kilometer langer Stau. Die Unfallstelle wurde erst am späten Vormittag geräumt und der Stau löste sich auf.