Erst Reinheim, dann Ober-Ramstadt, schließlich Bad Homburg: Ein 25-Jähriger soll am Mittwoch in drei verschiedenen Städten randaliert und Feuer gelegt haben. Im Gebäude eines Pharmakonzerns brannte es gleich an mehreren Stellen.

Ein Mann hat am Mittwoch an drei verschiedenen Tatorten in Südhessen und dem Rhein-Main-Gebiet Brände gestiftet und randaliert. Wie die Polizei mitteilte, konnte der verdächtige 25-Jährige am frühen Nachmittag in Bad Homburg festgenommen werden, wo er einen größeren Feuerwehreinsatz in einem Pharma-Unternehmen ausgelöst hatte.

Den Polizeiangaben zufolge war er gegen 13.15 in das Firmengebäude des Unternehmens Lilly eingedrungen. Er habe zunächst einen Mitarbeiter am Eingang mit Pfefferspray besprüht und mit einer Schreckschusswaffe bedroht, um in den ersten Stock zu gelangen.

An mehreren Stellen - im Eingangsbereich, in der Kantine und in Büroräumen - habe er dann versucht, mit einer Flüssigkeit Feuer zu legen.

Feuerwehr konnte Brände schnell löschen

"Wir haben umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet, sodass wir relativ schnell das Feuer bekämpfen und die Bereiche entrauchen konnten", sagte der stellvertretende Leiter der Feuerwehr in Bad Homburg, Frank Juli. Insgesamt drei Einsatztrupps seien dafür in das Gebäude vorgedrungen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten sich nach Angaben der Polizei vorher selbstständig ins Freie retten können. Beim Eintreffen der Polizei habe sich der 25-Jährige vor Ort widerstandslos festnehmen lassen.

Erst Ärztezentrum, dann Blitzersäule

Der Vorfall in Bad Homburg war aber nicht der einzige Angriff des Mannes am Mittwoch: Los ging es bereits am Mittag gegen 12 Uhr in Reinheim (Darmstadt-Dieburg) an einem Ärztezentrum. Hier beschmierte der Tatverdächtige laut Polizei zunächst das Gebäude mit Farbe, dann schüttete er eine brennbare Flüssigkeit gegen die Hauswand, die er anzündete.

Das Gebäude in Reinheim war mit einem Schriftzug beschmiert worden. Bild © 5vision.news

Wie die Polizei mitteilte, ist er danach weiter ins benachbarte Ober-Ramstadt geflüchtet. Auch dort entzündete er eine brennbare Flüssigkeit - dieses Mal an einer Blitzersäule.

Beim Versuch, auch die Blitzersäule auf der gegenüberliegenden Straßenseite anzuzünden, habe ein Anwohner versucht, den Mann aufhalten wollen. Der 25-Jährige habe ihn daraufhin mit Reizgas attackiert und sei zu Fuß weitergeflüchtet.

Motiv unklar

Die Polizei habe daraufhin eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet - unter anderem mit einem Hubschrauber. Der attackierte Anwohner sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Warum der Mann die Brände an den unterschiedlichen Orten legte, ist unklar. Der 25-Jährige habe sich gegenüber der Polizei bislang nicht geäußert. An diesem Donnerstag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.