250.000 Euro Schaden Großbrand in Lagerhalle

Bei einem Großbrand in einer Lagerhalle in Korbach (Waldeck-Frankenberg) ist am Dienstag ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden.

Die Halle brannte vollständig aus, so die Polizei am Mittwoch. Es befanden sich darin das Lager eines Veranstaltungsunternehmens, einer Umzugsfirma, eines Motorradgeschäftes und des städtischen Bauhofes. Zudem war dort ein Tattoo-Studio mit Wohnung untergebracht.