Nach einem Polizeieinsatz mit Pfefferspray ist ein Mann in Hattersheim gestorben. Er soll sich zuvor aggressiv verhalten. Gegen vier Beamte wird ermittelt.

Sanitäter sind am Mittwochabend zu einem Einsatz in ein Restaurant in Hattersheim (Main-Taunus) ausgerückt, weil ein Gast dort offenbar kollabiert war. Doch statt sich helfen zu lassen, soll der 28-Jährige gegenüber den Rettungskräften aggressiv geworden sein. Wie das Landeskriminalamt Hessen (LKA) am Donnerstag berichtete, riefen die Helfer zur Unterstützung die Polizei hinzu. Doch eine Streife reichte nicht: Vor Ort mussten die Polizisten demnach weitere Kollegen anfordern.

Als sie die Personalien des Mannes aufnehmen wollten, habe er sich widersetzt. Ein Polizist sei dabei leicht verletzt worden. meldete das LKA. Daraufhin hätten die Beamten Pfefferspray gegen ihn eingesetzt. Der 28-Jährige habe das Bewusstsein verloren und sei noch vor Ort wiederbelebt worden. Er starb wenig später im Krankenhaus.

Ermittlungen gegen vier Beamte

Die genaue Todesursache ist bisher unklar, eine Obduktion soll Aufschluss darüber geben. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen. Gegen vier Polizeibeamte hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt demnach ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.

Erst Mitte November starb eine Frau nach einem Polizeieinsatz in Usingen (Hochtaunus). Weil sie randaliert und um sich geschlagen hatte, legten Polizisten ihr Handfesseln an. Kurz darauf verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand, sie starb in einer Klinik. Auch in diesem Fall ermittelt das LKA.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen